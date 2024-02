Legia Varsavia | i tifosi aggirano la squalifica della UEFA – FOTO E VIDEO

La Uefa chiude la curva dei tifosi del Legia, loro rispondono con un colpo di scena: "Sorpresa"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Conference League: idel, eliminata dal Molde, hanno aggirato la: le immagini Idelsono riusciti ad aggirare lacurva imposta dalla: la federazione aveva chiuso la curva per cinque partite, a causa dell’uso di fuochi d’artificio e di strisicioni e coreografie considerate provocatorie. Prima del calcio d’iniziosfida di Conference League contro il Molde – vinta poi dai norvegesi – la curvasquadra polacca era vuota con il solo striscione: «Questa volta ha vinto la». Laha chiuso la curva del ...

Dopo meno di mezz’ora, il Molde sembrava vicino a poter festeggiare non soltanto una vittoria ma anche l’approdo agli ottavi di Conference League : nella gara ... (infobetting)

Dopo meno di mezz’ora, il Molde sembrava vicino a poter festeggiare non soltanto una vittoria ma anche l’approdo agli ottavi di Conference League : nella gara ... (infobetting)

Legia Varsavia, la Curva prende in giro la Uefa: “Sopresa”: Il settore più caldo era chiuso per decisione dell’organismo europeo, ma i tifosi polacchi vanno in tribuna e mostrano una coreografia particolare ... corrieredellosport

DALL'AJAX AL MACCABI: LE SQUADRE CHE PUÒ PESCARE LA VIOLA IN CONFERENCE: La Fiorentina torna ad essere protagonista della Conference League e a partire dalle ore 13:00 di oggi, venerdì 23 febbraio, scoprirà quale sarà la squadra che si ... firenzeviola

La Uefa chiude la curva dei tifosi del Legia, loro rispondono con un colpo di scena: “Sorpresa”: La tifoseria del club polacco è una delle più violente e ‘nere’ d’Europa. In occasione della sfida di Conference League contro il Molde ha risposto alle sanzioni della Uefa con un atto di sfrontatezza ... fanpage