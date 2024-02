Lecce Inter | Sticchi Damiani | «Vogliamo giocarla»

Sticchi Damiani (Pres. Lecce): “Con l’Inter ce la giocheremo, opportunità da cogliere”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Saverio, presidente del, ha parlato a Il Quotidiano della Puglia in vista della gara contro l’Saverio, presidente del, ha parlato a Il Quotidiano della Puglia in vista della gara contro l’. Le sue dichiarazioni:, RISULTATO SCONTATO? – «Chi l’ha detto? Io questa partita la voglio giocare pur sapendo che c’è una differenza abissale. Già potercela giocare è un’opportunità da cogliere al volo. Poi magari l’farà una grande prestazione però noiprovarci consapevoli del fatto che in questo momento, dal centro Sud in giù, questo è l’evento calcistico più importante che esprime il territorio». CONTINUA SU ...

