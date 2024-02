Lecce-Inter | Sanchez scavalca Arnautovic! Rivoluzione in difesa – SM

Lecce-Inter, le ultime da Appiano Gentile: Sanchez punta al sorpasso su Arnautovic

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è la sfida che andrà in scena allo stadio Via del Mare domenica pomeriggio alle ore 18, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Inzaghi ragiona su due formazioni e tutto dipende dal possibile slittamento di-Atalanta, recupero della 21sima giornata che dovrebbe giocarsi il 28 febbraio. Secondo sportmediaset.it, il tecnico nerazzurro potrebbe sorprendere in attacco scegliendoe non Arnautovic DUE FORMAZIONI –è la partita valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A che vedrà la capolista nerazzurra scendere in campo contro i salentini con la fame di chi vuole ottenere un’altra vittoria dopo quella ottenuta in Champions League contro l’Atletico Madrid. Simone Inzaghi non ha ancora sciolto le riserve sull’undici titolare che, tenendo ...