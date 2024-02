Lecce-Inter | Inzaghi valuta quattro cambi! Anche Buchanan si candida – CdS

Lecce-Inter, Inzaghi pronto al turnover: scelte di formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Archiviata la straordinaria vittoria in Champions League contro l’Atletico Madrid, ieri la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile in vista della sfida contro il. Secondo il Corriere dello Sport, Simonepensa ad almenocambi di formazione rispetto l’ultimo undici titolare.Tajonpotrebbe trovare più spazio. SOSTITUZIONI – Nella giornata di ieri i nerazzurri sono tornati ad allenarsi ad Appiano Gentile in vista diin programma domenica alle 18. Ancora nessuna indicazione riguardo chi scenderà in campo, le prove per il match cominceranno soltanto da oggi. Dopo la sfida contro Salernitana e Atletico Madrid, considerandoil prossimo impegno contro l’Atalanta, c’è margine per fare qualche ipotesi. ...