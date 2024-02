Lecce-Inter | Inzaghi si basa sul calendario | come cambiano le scelte!

SM – Inter, a Lecce almeno un cambio per reparto. Thuram? L’idea di Inzaghi…

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La probabile formazione di Simoneperpotrebbe assumere due forme completamente diverse. Tutto dipende daldella Serie A, ancora sconosciuto. DUBBIO – L’torna in campo domenica pomeriggio per affrontare ildi Roberto D’Aversa. Considerando il turno infrasettimanale appena trascorso, con l’impegno nerazzurro in Champions League contro l’Atletico Madrid, e quello programmato per mercoledì 28 febbraio contro l’Atalanta, la sensazione era che la squadra di Simonesarebbe arrivata al Via del Mare con in serbo ampio turnover. La situazione, però, potrebbe cambiare radicalmente, perché il sorteggio di Europa League di questa mattina ha rimescolato nuovamente tutte le carte. È molto probabile, infatti, che la sfida contro i ...