Lecce-Inter | fiducia e nuovo rilancio | Inzaghi verso un cambio ? SM

Inter-Lecce, le PROBABILI: Arnautovic-Thuram in attacco. Fiducia a Bisseck

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Si avvicina, match valido per la ventiseiesima giornata di campionato. Simone, rispetto alla gara con l’Atletico Madrid, cambia qualcosa nei titolari. ULTIME ? Meno due a. I nerazzurri puntano alla decima vittoria consecutiva e cercheranno di farlo al Via del Mare di. Simone, rispetto all’ultima uscita contro l’Atletico Madrid in Champions League, dovrebbe cambiare qualcosina nell’undici di partenza. Secondo Sport Mediaset, scalpita Denzel Dumfries. L’olandese, reduce da due ottime partite contro Salernitana e Atletico, punta alla titolarità a discapito di Matteo Darmian. Arnautovic prenderà il posto di Thuram in avanti; mentre in mezzo da capire sesi affiderà ancora a Calhanoglu, oppure se ...