Lecce-Inter domenica 25 febbraio 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Lecce-Inter domenica alle 18: Sky o DAZN? Dove vedere la partita in tv

(Di venerdì 23 febbraio 2024) E’ successo molto nell’ultima settimana e sono state tutte circostanze favorevoli all’che prima ha travolto 4-0 la Salernitana, poi ha visto sciogliersi Juve e Milan vedendosi spianata la strada verso lo scudetto della seconda stella e infine ha piegato 1-0 l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League in una serata in cui avrebbe InfoBetting: Scommesse Sportive e

Archiviata la straordinaria vittoria in Champions League contro l’Atletico Madrid, ieri la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile in vista della sfida ... (inter-news)

Lecce-Inter, Inzaghi pensa ai cambi. La probabile formazione | OneFootball: L’Inter di Simone Inzaghi riparte dalla vittoria in Champions League e si ritrova con un calendario fitto di impegni e con la trasferta di Lecce. Tanti gli spostamenti tra fine febbraio e inizio marzo ... onefootball

SERIE A - L'Inter schiacciasassi avanti nelle quote sul Lecce: i bookie lanciano Lautaro verso il gol numero 100 in Serie A: Chi può fermare questa Inter Secondo i bookmaker, non sarà il Lecce a interrompere la striscia di successi che dura ormai da inizio 2024, arrivata fin qui a nove vittorie di fila in tutta la ... napolimagazine

Solo vittorie nell’anno solare, il gioco è sempre più rodato: così Inzaghi si avvicina al 20° scudetto e può lanciare la sfida alla Champions: Questa Inter è davvero astronomica ... ci sono quattro partite di campionato per avvicinare ancora di più la stella al petto – dopodomani a Lecce, poi il recupero in casa dell’Atalanta, il Genoa a San ... gazzetta