Perché Sommer salta Lecce-Inter e in porta gioca Audero: sostituzione necessaria per Inzaghi in Serie A

Lecce-Inter, Audero preallertato! Una bagarre e 3 possibili cambi ? Sky (Di venerdì 23 febbraio 2024) Si avvicina Lecce-Inter, oggi antivigilia della partita che si giocherà domenica alle 18 al Via del Mare. Occhio ad Audero e agli eventuali cambi di Inzaghi. DUBBI E INDICAZIONI ? Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha dato gli ultimi aggiornamenti della giornata dell’Inter in vista del match contro il Lecce: «Sommer? Dubbi, da capire l’evoluzione dell’influenza. Se domani mattina sarà col gruppo ovviamente potrà essere a disposizione. In caso di forfait ci sarà Audero. Più di un cambio per Inzaghi: necessità per far riposare Pavard, Bastoni e Barella. In avanti ballottaggio Sanchez-Arnautovic. Le indicazioni di oggi fanno pensare al cileno, ma domani si capirà di più». Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di venerdì 23 febbraio 2024) Si avvicina, oggi antivigilia della partita che si giocherà domenica alle 18 al Via del Mare. Occhio ade agli eventualidi Inzaghi. DUBBI E INDICAZIONI ? Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha dato gli ultimi aggiornamenti della giornata dell’in vista del match contro il: «Sommer? Dubbi, da capire l’evoluzione dell’influenza. Se domani mattina sarà col gruppo ovviamente potrà essere a disposizione. In caso di forfait ci sarà. Più di uno per Inzaghi: necessità per far riposare Pavard, Bastoni e Barella. In avanti ballottaggio Sanchez-Arnautovic. Le indicazioni di oggi fanno pensare al cileno, ma domani si capirà di più».-News - Ultime notizie e ...

Notizie Correlate

Il Lecce nel prossimo turno di campionato che si aprirà stasera dovrà affrontare la capolista Inter. Partita proibitiva per gli uomini di D’Aversa che però ... (webmagazine24)

Lecce-Inter è la sfida che andrà in scena allo stadio Via del Mare domenica pomeriggio alle ore 18, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Inzaghi ... (inter-news)

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 in video sui ... (inter-news)

Altre Notizie

Anticipi e posticipi dalla 28a alla 30a giornata: Juve-Atalanta il 10 marzo, Inter-Napoli il 17. Calendario, date, orari: SERIE A - La Lega Calcio Serie A ha pubblicato date, orari e programmazione tv della 28esima, 29esima e 30esima giornata. Si arriva, in pratica, fino al week end di Pasqua (30 marzo-1° aprile). Poi ... eurosport Bookies - Lecce-Inter, nerazzurri strafavoriti al Via del Mare: le quote lanciano Lautaro verso il gol numero 100 in A: Secondo i bookmaker non sarà il Lecce a interrompere la striscia di successi che dura ormai da inizio 2024, arrivata fin qui a 9 vittorie di fila in tutta la competizione. Nella trasferta salentina, i ... fcinternews Porte girevoli in casa Inter: Sommer ha la febbre, per Lecce si scalda Audero: Problemi tra i pali per Simone Inzaghi in vista di Lecce-Inter. Nella giornata di oggi infatti Yann Sommer non ha partecipato all’allenamento a causa di una lieve sindrome influenzale. Questo è l’ulti ... calciolecce

Video di Tendenza