Lecce | il report dell’allenamento | out un big

Lecce, Banda si è allenato in gruppo: il report

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il, attraverso un comunicato pubblicato attraverso il proprio sito web ufficiale, ha fornito alcuni dettagli sull’allenamento di oggi Il, attraverso un comunicato pubblicato attraverso il proprio sito web ufficiale, ha fornito alcuni dettagli sull’allenamento di oggi. COMUNICATO – Squadra al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara di domenica con l’Inter, valevole per la 26ª giornata della Serie A TIM. Assente Brancolini, è stato a riposo Baschirotto, a causa di un leggero stato influenzale. Domani pomeriggio al Via del Mare la rifinitura, con accesso libero dei tifosi a partire dalle ore 16.45.

