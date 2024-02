Le vie del cielo possono rivelarsi più tortuose di quelle per terra e per mare - Ildenaro.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Si è appreso negli ultimi giorni che il via libera da parte della UE alla compagnia aerea tedesca Lufthansa perché possa convolare a giuste (?) nozze con Ita, potrà arrivare non prima di giugno. Ita è quanto è rimasto del vettore di stato italiano, l’ Alitalia. Quest’ ultima, storica compagnia di bandiera del Paese, per anni è stata anche uno dei testimonial dell’ Italia nel mondo, Sarebbe una dolorosa ripetizione ripercorrere il come, quando e perché la vicenda sia arrivata allo stato, priva di gloria, attuale. Si può senza dubbio aggiungere che coloro che sono stati designati a portare a termine quell’ intervento salvavita sono di sicuro sui carboni ardenti. Il perché è del tutto evidente. La non economicità di gestione di Alitalia, giunta negli ultimi anni a un punto di gravità tale da far decretare all’azionista di maggioranza, il Paese e per esso l’ Esecutivo pro tempore, di dar ...