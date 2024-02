Le strategie future affidate ai Big Data

(Di venerdì 23 febbraio 2024) +"Nel nostro settore è fondamentale comprendere le esigenze dei clienti e offrire prodotti e servizi di qualità". Andrea Valota, Ceo di La Piadineria, leader di mercato nel fast casual food con oltre 400 ristoranti, ha trovato nell’AWS Software Partner Hiop quell’insieme di tecnologie e strumenti utili al proprio business. La startup deeptech è infatti una delle infrastrutture analitiche più all’avanguardia in Europa e fornisce base per le innovazionibasate su dati e intelligenza artificiale.

SHANGHAI, Dec. 7, 2023 /PRNewswire/ -- Qn-SOLAR , an evolving solar photovoltaic (PV) manufacturer, has achieved significant Growth in 2023 , surpassing 4.5GW ... (sbircialanotizia)

Telefonata di presentazione degli utili: Entergy annuncia un utile per azione di 6,77 dollari per il 2023: L'azienda si sta preparando per l'Analyst Day del 6 e 7 giugno a New Orleans, dove presenterà le proprie strategie e discuterà le opportunità future. Entergy sta cercando di ottenere finanziamenti ... it.investing

Telefonata di presentazione dei risultati: Starwood Property Trust vanta solidi risultati nel quarto trimestre e nel 2023: La società rimane ben posizionata con 1,2 miliardi di dollari di liquidità e si sta preparando a strategie offensive per capitalizzare le future opportunità di mercato. Starwood Property Trust è ... it.investing

