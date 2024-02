Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di venerdì 22 febbraio

Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 17 febbraio: tutti i segni

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di22. Ariete Amore, passione, amicizie, divertimenti, viaggi, sport. Questo cielo sembra fatto per voi, conquisterete buone posizioni, dovete solo fare programmi dettagliati e decisi, senza evadere in territori che non interessano, che distolgono dagli obiettivi. Strada libera di ostacoli, oggi siete ancora protetti dalla spettacolare Luna in Leone, sede della vostra fortuna. Osservate, studiate un piano di rivincita o di vendetta, se preferite. Pasti regolari e leggeri. Toro I segreti familiari e coniugali devono restare tali. State attenti pure nel raccontare i vostri progetti professionali, ...