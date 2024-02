Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

Cagliari-Napoli, probabili formazioni CdS: torna Zielinski? Un ballottaggio in difesa

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Piotr Zielinski potrebbe tornare protagonista al, almeno in campionato, nei mesi che lo separano dall’addio che si consumerà a fine stagione. Escluso dalla lista Uefa, il centrocampista polacco è a disposizione per il campionato e potrebbe trovare spazio nella partita di, spazio per Zielinski a? Ad ora l’ex Empoli non è in predicato di giocare dall’inizio, ma le valutazioni di Calzona potrebbero cambiare da qui a domenica, quando gli azzurri cercheranno di replicare la buona prova offerta col Barcellona, ma con l’obiettivo di portare a casa l’intera posta in palio.Le altre scelte di CalzonaGli azzurri saranno privi dello squalificato capitan Di Lorenzo, dunque spazio a Mazzocchi sulla destra mentre a sinistra Mario Rui potrebbe dare riposo a Olivera dopo le fatiche di Champions. ...

Cagliari-Napoli, probabili formazioni CdS: torna Zielinski Un ballottaggio in difesa: Chi giocherà contro il Cagliari Secondo il Corriere dello Sport, Zielinski potrebbe tornare titolare in mediana insieme ad Anguissa e Lobotka. In difesa Mazzocchi sostituirà lo squalificato Di ... tuttonapoli

