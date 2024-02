Le previsioni meteo per sabato 24 e domenica 25 febbraio

Meteo ROMA ? Previsioni fino a 15 giorni » ILMETEO.it

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma. Nuvolosità irregolare al mattino ma senza fenomeni di rilievo associati. Maggiore instabilità al pomeriggio con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Generalmente più asciutto in serata. Temperature comprese tra +8°C e +14°C.. Tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse al mattino e maggiori spazi di sereno nel pomeriggio. In serata e nottata nuvolosità in aumento ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +4°C e +16°C. Lazio. Molte nuvole al mattino ma con tempo per lo più asciutto, salvo deboli fenomeni sulle coste e sui settori appenninici. Maggiore instabilità nel pomeriggio con piogge e acquazzoni sparsi, neve oltre i 1100-1200 metri sui rilievi. Molte nuvole in serata e nottata con deboli fenomeni sui settori settentrionali della regione.. ...