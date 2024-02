Le piante bioluminescenti illumineranno il mondo di domani

(Di venerdì 23 febbraio 2024) In un prossimo futuro, a dare un’aura da sogno alle notti cittadine saranno lenei balconi o lungo le strade. Negli Stati Uniti è già possibile effettuare ordini di petunie (petunia hybrida) che la compagnia americana Light Bio ha bioingegnerizzato per emettere luce. I fiori di queste petunie appaiono bianchi durante il giorno e verde fosforescente durante la notte. Questo risultato è frutto di meticolosi tentativi di ingegneria genetica che hanno sfruttato la luminosità di certi funghi naturalmente luminosi. Non era scontato riuscire a trasferire la bioluminescenza naturale nelleornamentali. All’’inizio la ricerca aveva puntato sull’enzima luciferasi, che in natura fa brillare le lucciole, ma l’emissione luminosa nellegeneticamente modificate era poco visibile all’occhio umano. ...