Le nuove sanzioni alla Russia da Washington sono cure palliative in attesa di aiuti militari

Il tredicesimo pacchetto di sanzioni alla Russia è pronto e colpirà anche alcune aziende cinesi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Gli Stati Uniti varano un provvedimento per imporrein occasione del secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Il vice segretario al Tesoro americano Wally Adeyemo ha spiegato che l’azione, intrapresa in collaborazione con altri paesi, dovrà colpire il sistema industriale militare russo e le aziende che, da altri Paesi, facilitano l’approvvigionamento delle forniture a Mosca. Il pacchetto è l’ultimo di migliaia dicontro Mosca attivate dagli Stati Uniti e dai loro alleati in seguito all’invasione dell’Ucraina eguerra che conseguente. Tra le decisioni più impattanti c’è stata l’imposizione del tetto massimo sui prezzi con lo scopo di tagliare le entrate provenienti dalle esportazioni di petrolio. Per ridurre i finanziamenti continuando però a garantire la fornitura al mercato ...