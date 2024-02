Le Maire | vinta inflazione | ora crescita

Le Maire: vinta l'inflazione, ora crescita

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 11.00 "Oggi potremo segnare la nostra vittoria contro l'. Siamo riusciti in 2 anni a sconfiggere l'in Europa, negli anni '70 ci erano voluti più di 10 anni".Così il ministro delle Finanze francese, Le, arrivato a Gand, in Belgio, per l'Eurogruppo. "Un grande successo collettivo", ma"ora abbiamo davanti una nuova battaglia decisiva: la. Nessuno può accettare che laeuropea sia un punto inferiore a quella americana.Nessuno può accettare prospettive di (...) recessione o stagnazione".