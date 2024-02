Le gru cinesi ci spiano | allarme dal numero uno del porto di Los Angeles

L’allarme del direttore del porto di Los Angeles: «Le gru cinesi ci spiano»

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Iluno deldi Loslancia l’sulle gru per containerche, con la loro tecnologia, potrebbero spiare e quindi rappresentano una minaccia alla sicurezza nazionale. «Raccolgono dati, cercano informazioni. La domanda è come usano i dati», ha detto Gene Seroka , il direttore esecutivo deldi Los, in un’intervista a Bloomberg. «Sono un rischio ma chi...