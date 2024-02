Le grandi anticipazioni di Udin&Jazz 2024

Dopo Keanu Reeves Udin&Jazz annuncia altri grandi nomi per l'estate friulana

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo il sorprendente annuncio come anteprima al festival del concerto del trio californiano Dogstar, formato da Bret Domrose, Robert Mailhouse e dall’attore e musicista di fama planetaria Keanu Reeves, live al Castello di Udine il prossimo 24 giugno, il festival Udin&Jazz, promosso da Euritmica, ufficializza nuove importantiper quella che si preannuncia già essere una ricchissima edizione, la 34a per la rassegna jazz fra le più importanti e longeve del nostro paese. Lunedì 8 luglio, sempre in Castello a Udine (ore 21.30), a salire sul palco sarà Gary Clark Jr. Chitarrista e vocalist texano tra i migliori in circolazione, ha condiviso il palco con numerose leggende del rock and roll. Il suo stile, unico e particolare, spazia dal blues al jazz, dal soul al country. Descritto come “il futuro del blues del Texas”, il suo talento ...