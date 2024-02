Le elezioni in Sardegna sono termometro per la destra | è il momento del giudizio per Giorgia Meloni

Sardegna al voto, è il momento di cambiare: tutto ciò che c'è da sapere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 febbraio 2024) C’è una famosa birra sarda, il cui logole 4 teste nere bendate. Sembra il clima ed il presagio dellein. Le scorse regionali furono un tracollo per il centrosinistra che perse ovunque, ed un segnale di vittoria per il centroche vinse le nazionali. Domenica si vota in, regione da un milione e poco più abitanti, ma è un test di valenza nazionale. Non tanto per la tenuta delle coalizioni, gli spostamenti non saranno eclatanti, ma per il clima all’interno delle stesse. Se il centroperde, dopo aver cambiato cavallo abbandonando l’autonomista-leghista Solinas, si aprirà un processo alle scelte diNazionale, che fin qua ha vinto sempre. Tutto questo dopo che FdI ha bocciato la proposta leghista per mantenere in sella alle ...