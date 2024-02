Le due sale lettura a Milano dedicate a Victoria Amelina

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Alla scrittrice ucraina, uccisa il primo luglio 2023 da un missile russo saranno intitolati la saladi una biblioteca civia die la saladei Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti. Lo hanno annunciato l’assessore alla Cultura del Comune diTommaso Sacchi e la fondatrice e direttrice del Teatro Franco Parenti Andrée Ruth Shammah al Centro Internazionale Brera in occasione dell’evento “Ucraina fortezza d’Europa”, organizzato da Linkiesta alla vigilia del secondo anno della sciagurata invasione russa in Ucraina. «era veramente una poetessa formidabile», ha detto Andrée Ruth Shammah. «Purtroppo questo non ripara il danno procurato dalle bombe russe», ha detto l’assessore Sacchi. «Io non ...

