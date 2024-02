Le differenze tra i quattro tipi di Crowdfunding e il mercato italiano

Differenze crowdfunding, le quattro tipologie | Giornalettismo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Valori e volumi diversi. Pubblico di riferimento differente. Ildelle cosiddette “raccolte fondi” dal basso in Italia (ma anche nel resto del mondo) sta facendo i conti con numeri e dati che indicano una variazione importante, soprattutto quella legata alla percezione. Il nostro Paese, per esempio, sembra non riuscire a smuovere quel terreno – un substrato culturale – che potrebbe portare le aziende (soprattutto le piccole e medie imprese) a usufruire di nuovi fondi freschi utili come investimento per portare avanti idee e progetti. Ma non è tutto ombra, visto che nel 2023 sono state registrata anche molte luci che hanno mitigato il calo in alcuni settori. Tutto è figlio delle(strutturali e formali) tra letipologie di. LEGGI ANCHE > L’Italia è pronta per il salto di qualità ...