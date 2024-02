“Le avete rubate | basta” Grande Fratello | ennesimo furto Il concorrente scopre tutto e non si tiene

Perché Roberto Baggio è arrivato su Instagram a 57 anni: "Tentativi di truffa e foto rubate"

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024), Alessio Falsone arrabbiato con gli altri inquilini. Da qualche tempo abbiamo notato che il nuovo entrato non si fa scrupoli e dice spesso e volentieri le cose in faccia. Tanto da arrivare a scontrarsi ed accusare diversi coinquilini. L’ex fidanzato di Carolina Stramare ha attaccato Simona Tagli, colpevole di essere poco educata, ma anche Greta per il suo atteggiamento equivoco con Sergio. Un altro momento ditensione c’è stato nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 febbraio. Mentre i concorrenti preparano il TGF Alessio Falsone cerca le sue proteine. Il giovane cerca la sua busta di carta ovunque in cucina, ma non la trova. Nel corso della ricerca il nervosismo aumenta, fino a quando non decide di cercare nel secchio della spazzatura e lì fa la scoperta. E parte all’attacco. Leggi anche: “Ora ...