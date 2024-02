L’azzurra affida a un lungo post su Instagram i suoi pensieri mentre sta facendo la riabilitazione dopo il brutto infortunio nel quale si è frantumata la tibia e il sogno di partecipare alla Coppa del Mondo

Sofia Goggia: «Un dolore immenso ma non sarà invano»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sofia Goggia è forte, coraggiosa e determinata, ma l’subito non è stato affatto una passeggiata e la, purtroppo, non è da meno. La campionessa è abbattuta da un dolore che non è solo fisico. Ed è forse per questo che ha bidi raccontare come si sente e qual è il suo stato d’animo in un momento così difficile. Sofia Goggia, terribilein allenamento: si rompee malleolo ...