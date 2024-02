Lazio Sarri | «Avevamo messo in conto la pressione»

Lazio, Sarri: "Il calcio è episodico: oggi abbiamo fatto meno bene rispetto al Bologna”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le parole di Maurizio, tecnico della, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti contro il Torino Maurizioha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro il Torino per 2-0, con le reti di Guendouzi e Cataldi. Di Seguito le sue parole. MERITI DELLA– «Siamo stati sul pezzo nel momento della sofferenza, chiudendo sullo 0-0 il primo tempo. Sapevamo che quellaferoce del Torino poi sarebbe calata. Siamo andati avanti di questi due gol e non abbiamo più sofferto, se non dopo l’espulsione, ma abbiamo gestito bene.inla loro, ci abbiamoqualcosa di nostro. Ho avuto l’imche molte palle ...