Lazio | Gila squalificato per un turno dopo l’espulsione contro il Torino

Lazio, Gila salta la Fiorentina per squalifica: Sarri incrocia le dita per Patric

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il difensore dellaMario, espulso ieri durante il recupero della 21eima giornata di Serie Ail, è statoper un, come comunica il giudice sportivo. Il centrale spagnolo salterà dunque il prossimo impegno dei biancocelesti in casa della Fiorentina, previso per lunedì 26 giugno nel posticipo della 26esima giornata. SportFace.

La Lazio batte il Torino e sogna la Champions: L'uno-due subito è una mazzata tremenda per il Torino che non riesce a reagire finendo per uscire progressivamente dal match lasciando campo alla Lazio. A ridare vigore ai granata ci pensa ... msn

Il limite che, purtroppo, sembra insormontabile di questo Torino è non riuscire a fare gol e la Lazio lo punisce dopo 50 minuti: La Lazio invece di tiri ne ha fatti solo 7 ... ai biancocelesti per cercare di pareggiare e neppure l’espulsione per somma di ammonizioni di Gila (79’) li ha aiutati. Così il Torino ha perso la prima ... torinogranata

