Lazio Cataldi | «Ecco cosa ci siamo detti nell’intervallo»

Lazio, Cataldi: “Una notte da ricordare. Abbiamo vinto da grande squadra. Ecco cosa è cambiato dalla gara del 2021…”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le parole di Danilo, centrocampista della, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti contro il Torino Daniloha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro il Torino. Di Seguito le sue parole. PAROLE – «Sono contento, erano quasi due anni che non segnavo. In questo stadio ho fatto l’esordio con laquasi 10 anni fa. Bella serata, sono contento per la squadra. Domenica abbiamo pagato la stanchezza ma avevamo fatto una bella prestazione. Penso che venire qui e non soffrire è complicato, Juric è bravo a preparare le partite uomo su uomo. Abbiamo retto e nel secondo tempo abbiamo poi messo maggiore qualità.ciche loro sarebbero calati. Sono una squadra forte che voleva ...