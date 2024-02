Lazio Campione d'Italia 1974: l'omaggio del Comune di Fiumicino

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024- “Siamo davvero felici come Amministrazione, ma anche personalmente da appassionata di sport, di ospitare questo sabato e domenica, nella nostra sala consiliare, un grande evento dedicato al primo Scudetto delladi cui ricorre il 50esimo anniversario“: così Federica Poggio, assessore Cultura, Turismo, Sport, Giubileo, Lavoro e Formazione professionaledi. “Mostra, è giusto ricordarlo- continua Poggio- che va al di là dei colori e ricopre un grande valore sportivo e sociale e che non a caso sarà esposta in alcuni dei più importanti luoghi istituzionali della Regione, tra i quali il Campidoglio, e ha ottenuto il patrocinio della Regionee di Roma Capitale”. “Una due giorni che celebrerà una squadra diventata leggenda, capace di gesta straordinarie, ...

Nuova idea in casa Lazio . I biancocelesti stanno lavorando per portare in Italia Alexsander , centrocampista del Fluminense. L'ostacolo principale... (calciomercato)

Sinner vince il suo primo Slam in carriera battendo 3-2 in rimonta Medvedev in finale agli Australian Open. Arrivano complimenti da tutto il mondo, in ... (sportface)

Torino, a Provedel non segni mai. E la Lazio celebra questo nuovo record – FOTO: Ancora una volta in questa stagione il Torino rimane a secco contro Provedel: la Lazio celebra il record del portiere... Compleanno Chinaglia, un ritratto di “Long John”, eroe della Lazio campione ... lazionews24

Torino-Lazio 0-1, Guendouzi sblocca la gara! – VIDEO: Compleanno Chinaglia, un ritratto di “Long John”, eroe della Lazio campione d’Italia del 1974 nel giorno in cui avrebbe compiuto ... lazionews24

Il Toro cade in casa nel recupero contro la Lazio, ma che rammarico: La gara contro la Lazio è l'ennesima occasione non sfruttata dal Torino, ma questa volta la squadra granata può recriminare non poco per quanto visto in campo, perché ... torinogranata