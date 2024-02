Lavoro: petizione ‘Salviamo il ceto medio’, Federmanager apre le porte delle sedi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Bologna, 23 feb. (Labitalia) -Bologna - Ferrara - Ravenna aderisce all'open day promosso in tutto il Paese da Cida, la Confederazione italiana dei dirigenti ealte professionalità alla quale aderisce. Il 28 febbraio 2024, dalle 10 alle 13,ledell'associazione a tutti coloro che vogliono firmare lail' usufruendo dell'assistenza degli operatori. Tre lepresso le quali recarsi, a Villanova di Castenaso, Bologna, in via Merighi 1/3, a Ferrara in via Armari 8 e a Ravenna in via di Roma 102, muniti del proprio indirizzo mail ecredenziali per accedere alla casella di posta. Sempre possibile anche la sottoscrizione on line, collegandosi al link ...