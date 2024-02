Lavoro, la domanda incontra l'offerta. Un'occasione per trovare personale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Trecento persone si sono radunate alla Borsa Merci della Camera di Commercio per il Talent Day di Confcommercio. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, ha coinvolto più di trenta imprese di Pisa e Livorno, che hannoto dalle 9,30 alle 14,30 i potenziali candidati per numerosi posti dinella ristorazione, industrie metalmeccaniche, turismo, vendite, assicurazioni e molto altro. Giovani ma anche adulti si sono presentati all’evento, nella speranza dio dei contatti lavorativi. "Sono veramente contento di essere venuto - dice Nicola Mourak, 23 anni, che dopo alcune esperienze come cameriere è arrivato al Talent Day nella speranza di conoscere nuove realtà - ho lavorato per diversi anni come stagionale nella ristorazione e, adesso che mi sono specializzato, un’iniziativa come questa ...