Lavori di consolidamento dei viadotti sulla SS71. Accolte alcune proposte di Confartigianato

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Arezzo, 23 febbraio 2024 – Importanti novità in arrivo per la viabilità casentinese. Dal mese di marzo fino a novembre alcuni tratti saranno percorribili in senso unico alternato. “Nei pressi dell'uscita per Capolonastrada statale 71 e alle porte di Rassina, verranno eseguiti deididi due”, spiega Francesco Meacci, coordinatore della federazione trasporti diImprese Arezzo. “Ci siamo confrontati con la Regione e la Provincia che hanno relazionato sugli importanti cantieri che andranno a toccare la viabilità della 71. Sono entrambe opere essenziali per la manutenzione del tratto viario che richiederanno un sacrificio da parte di chi ogni giorno percorre quel tratto di strada”, spiega Meacci. "È importante informare tutti gli aderenti alla ...

