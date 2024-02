Lautaro Martinez vicino a un traguardo storico! Ora punta l’Europa – CdS

Lautaro Martinez, rinnovo vicino con l'Inter fino al 2028: cifre e dettagli

(Di venerdì 23 febbraio 2024)sta vivendo una stagione strepitosa all’Inter, migliorando le sue prestazioni anche rispetto la passata stagione. Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, il capitano nerazzurro èa unstorico, ma ora manca solo di conquistare– Cinque anni e mezzo fa la prima rete diin Serie A con la maglia dell’Inter, era il 29 settembre 2018 contro il Cagliari e da quel momento non si è più fermato. In Serie A le partite sono diventate 195 e i gol 99, fino all’ultimo messo a referto la scorsa settimana contro la Salernitana. Contro il Lecce il capitano nerazzurro punterà a fare 100. In questo momento di gol ne ha già fatto 20 in campionato ea superare ...