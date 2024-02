Laurea e fuga evitata | Col nostro stipendio in Calabria si sta bene

Scuola e territorio: così l'orientamento può frenare la fuga dei cervelli

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tanti compagni di università di Giovanni Alfano hanno lasciato ladopo la, per trasferirsi in città del Centro Nord Italia o all’estero, spinti dalle opportunità di lavoro. Lui, assunto nella sede milanese di Stantec, grazie allo smart working totale applicato dalla multinazionale canadese è riuscito a rimanere a vivere a Montalto Uffugo, il paese di circa 20mila abitanti in provincia di Cosenza dove il 33enne è cresciuto. In tasca unain Ingegneria civile all’Università della, con Erasmus a Lisbona, esperienze di lavoro nelle energie rinnovabili fino all’approdo in Stantec due anni fa, dopo aver superato una serie di colloqui, tutti online. Ha scelto di rimanere inoptando per un lavoro totalmente a distanza e trasformando una stanza della casa in ufficio. ...