L'audio della madre di Navalny contro Yulia Navalnaya è falso

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un messaggio audio che sarebbe stato inviato dalladi Alexeialla moglie dell’oppositore del presidente russo Vladimir Putin, morto il 16 febbraio a Kharp, città russa oltre il circolo polare artico in cui è situata la prigione di massima sicurezza in cui il dissidente politico scontava una pena per «estremismo». Nel, ladel dissidente accusa la moglie di non averlo veramente sostenuto, non essendo andata a trovarlo nella prigione artica, preferendo invece sfilare sui «tappeti rossi» che le istituzioni occidentali avrebbero steso per lei. In realtà,in cui ladiaccusa, molto probabilmente generato con l’intelligenza artificiale. Inoltre, c’è una ...