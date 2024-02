L’attaccante ha lasciato ieri lo Spezia per raggiungere la squadra prima in classifica nella seconda divisione Riscatto a 1 | 5 milioni Krollis in prestito al Vyskov in Repubblica Ceca

L'attaccante ha lasciato ieri lo Spezia per raggiungere la squadra prima in classifica nella seconda divisione. Riscatto a ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024)Raimondshaloper trasferirsi incon diritto dial Mfk, club primo inLega nazionale(secondo livello). Sfumato in extremis, lo scorso 1 febbraio, il trasferimento alla Triestina, la società aquilotta ha cercato di piazzare il Nazionale lettone in Svizzera o in Turchia, per poi indirizzare le attenzioni interminava il mercato) dove ha trovato la disponibilità del, la cui proprietà non sta badando a spese pur di centrare la promozionemassima serie, con investimenti importanti anche in Spagna ...

L'attaccante ha lasciato ieri lo Spezia per raggiungere la squadra prima in classifica nella seconda divisione. Riscatto a 1,5 milioni. Krollis in prestito al Vyskov in ...: L'attaccante Raimonds Krollis ha lasciato ieri lo Spezia per trasferirsi in prestito con diritto di riscatto al Mfk Vyskov, club primo in classifica nella Lega nazionale ceca (secondo livello). Sfumat ...

