L'ascesa del 17enne Joao Fonseca nel mondo del tennis

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) AGI - Continua a stupireall'Atp 500 di Rio de Janeiro: ilbrasiliano (diventerà maggiorenne ad agosto), dopo essere diventato il primo 2006 a vincere una partita nel circuito principale, è approdato ai quarti di finale superando il cileno Cristian Garin in due set, 6-4 6-4. Per battere il numero 88 delha impiegato un'ora e 30 minuti. Il prossimo ostacolo sarà il 22enne argentino Mariano Navone, proveniente dalle qualificazioni, che ha superato Yannick Hanfmann per 6-1, 6-2. In precedenzaaveva battuto il 19enne francese Arthur Fils (numero 36 del) con un netto 6-0 6-4. A 17 anni e sei mesi,è il quinto giocatore più giovane a essere mai approdato ai quarti di un torneo Atp.l'anno scorso aveva ...