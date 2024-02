L’arrivo al fotofinish all’UAE Tour manda in tilt la TV araba | nessuno capisce chi ha vinto

“Io uomo oggetto a testa alta, ma l’ho pagato caro”: la commozione di Rocco Siffredi…

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L'arrivo in volata alla quinta tappa dell'UAEha visto trionfare Olva Kooji su Tim Merlier ma la conferma ufficiale è tardata ad arrivare perché la TVè rimasta sorpresa da uncosì stretto. Tanto dare in onda rallenty e frame elettronici del tutto inutili per chiare l'ordine d'arrivo, mentre sui social impazzava l'ironia per l'evidente e imbarazzante difficoltà.