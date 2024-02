Land of Bad è il film da vedere nel weekend

Land of Bad, la recensione: su Prime Video un action thriller di stampo bellico

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nel cast l'attore britannico Ricky Whittle di The 100, che ci ha parlato di questo action di Prime Video girato accanto a Russell Crowe, Milo Ventimiglia e Liam Hemsworth al Monte-carlo Tv Festival

Il film: Land of Bad, 2024. Regia: Wil Liam Eubank. Cast: Russell Crowe, Liam Hemsworth , Luke Hemsworth , Milo Ventimiglia, Ricky Whittle. Genere: Thriller, ... (cinemaserietv)

" Land of Bad" è un'opera cinematografica che si muove con disinvoltura tra l'action movie senza fronzoli e il thriller ad alto tasso di adrenalina . Source (locchiodelcineasta)

La recensione di Land of Bad, film dove Russell Crowe veste i panni di un capitano dell'aeronautica ed esperto di droni che deve riportare a casa un giovane ... (movieplayer)

Peter Pan's Neverland Nightmare, il nuovo film horror con Megan Placito: Nel cast ci sono anche Charlotte Jackson Coleman, già apparsa in The Bad Nun 3; Belinda Fenty, già vista nella serie tv 4 Fit Girls. La regia è di Scott Chambers, che ha già prodotto Winnie the Pooh: ... mauxa

Russell Crowe e l’infortunio sul set di Robin Hood scoperto dieci anni dopo: “Avevo due gambe rotte”: Da Danilo Gargano - 19 Febbraio 2024 19:16 Dopo essere stato uno dei due ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2024, Russell Crowe è impegnato nella promozione di Land of Bad. Intervistato da ... cinematographe

Land of Bad: recensione del film con Russell Crowe: Land of Bad è il nuovo action movie con Russell Crowe e Liam Hemsworth. Il film è disponibile su Prime Video. Questa la recensione. universalmovies