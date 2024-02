L'Ancona, un occhio al Rimini e uno al mercato. Fumata bianca per Pasini: "Non vedo l'ora"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tra campo econtinua a preparare la sfida di sabato contro il, tenendo comunque uno sguardo vigile al reparto degli svincolati. E così, nel tardo pomeriggio di ieri, la società dorica ha ufficializzato l’ingaggio a costo zero del difensore Nicolas, svincolatosi dopo l’ultima esperienza con la maglia del Vicenza. Il classe ‘91 si è legato al club biancorosso con un accordo fino al 30 giugno 2024. In carriera, dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Milan, ha vestito le maglie, oltre che dello stesso Vicenza, di Bassano, Pistoiese, Carpi, Venezia, Spezia e Carrarese. Tra i professionisti, ha collezionato 275 presenze realizzando 6 reti.indosserà la maglia con il numero 27. Un tassello voluto per rinforzare il reparto difensivo, considerato ...

