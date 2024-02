L’amore oltre i sogni | a Monreale si presenta il libro di Vincenzo Corso

Sogni olimpici, amore e Scienze politiche: la prua di Stefano Oppo verso Parigi 2024

Una passione sfrenata per la bicicletta e la voglia di esprimere al massimo le proprie potenzialità nonostante la disabilità. È la storia di Daniele Pepe , 32 ... (sportface)

BigMama sul palco dell’Ariston , nel corso della seconda serata di Sanremo 2024, non si è limitata solo a portare la sua canzone in gara ma ha fatto molto di ... (blogtivvu)

Momenti di intimità per i detenuti, nel carcere padovano arrivano le Stanze dell'amore: Oltre alle stanze dell'amore, al Due Palazzi di Padova si sta anche prendendo in considerazione anche la possibilità di ampliare le telefonate a disposizione dei detenuti. ilgazzettino

In carcere a Padova arrivano le stanze dell’amore: luoghi intimi per i detenuti: Oltre alle 'stanze dell'amore', al Due Palazzi di Padova si sta anche prendendo in considerazione anche la possibilità di ampliare le telefonate a disposizione dei detenuti. tribunatreviso.gelocal

I quarant'anni di Bianca di Moretti, film d'amore senza amore: Lo celebriamo con una "lettera d'amore a un film senza amore ... arrivato al momento di fare un passo oltre e uscire dal personaggio, solo un po’, per vedere che aria c’era fuori. Eppure circoscrivere ... esquire