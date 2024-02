L’altra Inter da record Il club nerazzurro ha preso il volo anche nel campionato Primavera Primo e +10 sulla seconda

Inter, record di clean-sheet in Europa e altre 4 (super) statistiche

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A pochi giorni dall’attesissimo derby meneghino in programma sabato alle 13 al Puma House of Football, in casale ambizioni per l’Under 19 sono sempre più alte: nonostante l’addio precoce alla Youth League, con il percorso dei nerazzurri che si èrotto agli ottavi di finale dopo i calci di rigore contro l’Olympiakos, il gruppo di Chivu sta stupendo inesattamente come la prima squadra di Inzaghi. Prima in classifica a quota 47 punti, l’sta monopolizzando la1 con ben 10 lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici Atalanta, Torino, Sassuolo e Roma, mentre i cugini rossoneri sono a -11 fermi al sesto posto. Un percorso finora straordinario, frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e una sola sconfitta maturata contro i bianconeri lo scorso gennaio. Sembra esserci un ...