L'aereo ha bisogno di un mese per la riparazione, il militare di Aviano ci riesce in due giorni

(Di venerdì 23 febbraio 2024)- Il Boeing KC-135 Stratotanker è un ?mostro?. Sia per le dimensioni che per la sua importanza tattica. È un bestione che può volare per più di 18 ore e...

L'aereo ha bisogno di un mese per la riparazione, il militare di Aviano ci riesce in due giorni: «Ho ricevuto una chiamata di venerdì sera intorno alle 22: mi è stato detto che l’Apu sul KC-135 era difettoso e avevano bisogno di ripararlo», ha ricordato Marquez. Lavorando contro il tempo, Marquez ... ilmattino

