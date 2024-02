LadyGaga entra in Fortnite | dalla confusione all’icona

Lady Gaga è l'icona di Fortnite Festival Season 2

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il viaggio inaspettato di Lady Gaga aCon un sorprendente colpo di scena, Lady Gaga, la famosa cantante 37enne, ha scelto di lasciare il segno nel mondo dei giochi diventando l’icona della seconda stagione di “Festival: Unlock Your Talent”. Questo annuncio segue le orme di Travis Scott, che ha portato il suo spettacolo “Astronomical” sul videogioco di Epic Games nell’aprile 2020. Un giocoso ritorno al passato: “Cos’è Quindicina?” Lady Gaga, nota per la sua autoironia, si è rivolta ai social media per condividere il suo arrivo su. Con una svolta deliziosa, ha ripubblicato un post del 2019 in cui chiedeva scherzosamente: “Cos’è Quindicina?” Il post è diventato virale a causa di un evidente errore nel nome del videogioco. Tuttavia, questa volta, la pop star ha corretto il proprio post e ha condiviso ...