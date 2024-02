Lady Gaga protagonista del Fortnite Festival Season 2

Lady Gaga è l'icona di Fortnite Festival Season 2

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è diventata una delle artiste più richieste dalla community del gioco, e ora Epic Games ha annunciato che la popstar è laassoluta del “2: Unlock Your Talent” che, lanciato giovedì, terminerà alle 6 del 22 aprile. Durante questo periodo i giocatori potrano impersonaresbloccando, via via che procedono nel gioco, strumenti musicali, capacità e talenti, e anche gli outfit della popstar. Fin dal suo post che era diventato virale in rete, “What’s fortnight” nel 2019,è sempre stata una delle artiste più richieste dalla community del gioco e ora vedrà i suoi brani più iconici e il suo mondo del fashion disponibili per milioni di giocatori e fan in tutto ...