La zona di interesse, l'Olocausto di Jonathan Glazer non si vede e non si sente. Ed è snobisticamente banalizzato

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Non c’è nulla da fare.al cinema è un pozzo tematico che si sta seccando. Probabile che il regista britannico(Birth, Under the skin) con Ladine abbia raccolto le ultime gocce possibili. E il risultato non è proprio irresistibile. Dopo la tesa inequivocabile tensione della documentazione in Notte e nebbia, la pudica e stordente maestria di Spielberg con Schindler’s list e l’immersione radicalmente parziale dentro l’orrore di Il figlio di Saul, con Lad’si percepisce soltanto, senza mairsi, grazie a un sinistro e prolungato suono off-screen. Sono le sommesse urla dei deportati, le raffiche di mitra, l’abbaiare ringhioso dei cani, che provengono da oltre il muro ...