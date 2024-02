La vita sotto le bombe in Ucraina | Quando lascio mio figlio ho paura

Ucraina orientale: la vita tra bombe, aiuti umanitari e disperazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Kiev, 23 febbraio 2024 – La guerra declina al futuro solo la. È una prigione senza finestre: le pareti rinnegano l’orizzonte, il soffitto incombe come l’ansia. Come le. Dal 2022 Nataliia Kavetska le sente tutti i giorni. Ha 34 anni e per 8 mesi si è rifugiata in Italia, dove ha lavorato come mediatrice linguistico-culturale negli Spazi Donna della Ong WeWorld. Poi ha deciso di tornare in patria, in. Kavetska, è possibile abituarsi alla guerra? Sospira. "È dura, ma non rinunciamo a unanormale. Non possiamo. Tuttavia, ogni ora, ogni minuto cambia tutto. Qualche giorno fa mi ha svegliato un grandissimo rumore. Mi sono affacciata dalla finestra e il palazzo che da sempre stava lì era completamente sventrato". Che effetto le ha fatto? "Non riuscivo a muovermi, non sapevo cosa fare. Aspettare? ...