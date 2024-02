La vita in rosa con la travolgente esplosione emozionale dell’Action Painting di Ela Reitinger

Rosa Ricci di Mare fuori chi è

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il mondo interiore dell’artista ha talvolta bisogno di manifestarsi in maniera immediata e impulsiva, come se uno stile pittorico troppo definito limitasse il libero fluire delle emozioni, come se la parte razionale chiamata a dare una maggiore definizione dell’osservato, fosse in qualche modo un limite intollerabile a una creatività che necessita di non avere alcun tipo di condizionamento formale. La scelta dunque di un approccio pittorico informale diviene essenziale per riuscire a realizzare con pienezza la propria identità espressiva, proprio perché nel caso di questi artisti l’irrazionalità deve essere preponderante per mantenere il contatto con il proprio io interiore e anche per essere in grado di trasmettere sulla tela le medesime vibrazioni emotive che di conseguenza raggiungono in modo immediato l’osservatore. La protagonista di oggi non solo sceglie uno stile assolutamente ...