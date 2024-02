"La vita è fatta di opportunità": sinergia Microcredito-Municipio IX

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 febbraio 2024 – Lunedì 26 febbraio alle ore 11.00 presso La Vaccheria Sala “De Chirico” in via G. l’Eltore, 35 si terrà l’evento dal titolo “Ladi” in cui sarà presentato il progetto “IX Eur e Ente Nazionale per il, insieme per i cittadini e le imprese” per la presentazione degli strumenti microfinanziari. La manifestazione sarà presieduta dal presidente ENM, Mario Baccini, dal presidente delIX Eur, Titti Di Salvo e dall’Assessora alle Politiche Sociali e della Salute Roma Capitale, Barbara Funari. L’evento è un’per rappresentare un quadro socio – economico del territorio municipale e l’occasione per parlare delle potenzialità offerte dallo strumento microcreditizio per sostenere l’impresa ...