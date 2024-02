La vita dei rifugiati ucraini in Europa | due anni dopo l’invasione

Serbia, la vita dei profughi di guerra ucraini e russi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dal 24 febbraio 2o22 milioni di donne e bambinisono scappati nei paesi dell’Unione. E molti ci vivono ancora. Vediamo come, dove e perché. Il video. Leggi

In occasione dell’incontro “Custodi del Domani - In difesa dei bambini e della Famiglia ", organizzato dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia della Regione ... (sbircialanotizia)

Domenica 26 febbraio è in programma l’edizione 2024 della Kuurne-Bruxelles-Kuurne , corsa che apre il periodo delle classiche del Nord giunta ormai alla sua ... (oasport)

In questi giorni si sta parlando di due misure importanti che riguardano il mondo della scuola, annunciate dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara . La ... (iodonna)

La pace ha bisogno di ascolto reciproco. E a Roma le tre fedi dimostrano che la via è praticabile: Una guerra che ha sconvolto la vita di milioni di persone, portato alla mobilitazione dei riservisti e che non ha risparmiato infrastrutture, ospedali e scuole. La conclusione del conflitto non sembra ... conquistedellavoro

Turismo: Bini, assegnati i lavori per riqualificazione Terrazza a Mare: Trieste, 23 feb - A seguito della conclusione delle attività relative alla procedura di gara, il responsabile unico di procedimento ha provveduto all'aggiudicazione in ... ilgazzettino

Lamezia, Ens e Uici restano senza “casa”. La Bruni (Pd): Mascaro trovi una sede alternativa: e Uici (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), rischiano di rimanere senza “casa”. Una probabilità che, se concretizzata andrà ad incidere negativamente sulla vita delle famiglie che da ... corrieredellacalabria