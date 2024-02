La Uefa viene incontro alle esigenze di calendario | Sporting-Atalanta si giocherà mercoledì 6 marzo

Reichart, missione in Italia per la Superlega. E l'Uefa è più "trattativista"

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Colpo di scena:Lisbona-sie non più il 5 come previsto originariamente dall’. L’andata degli ottavi di finale di Europa League si sarebbe dovuta disputare il 5 perché giovedì 7 il Benficain casa all’andata nella stessa città. Questo permette alla Lega di Serie A di non cambiare nulla deloriginale che prevede Milan-domenica 25, Inter-28 e-Bologna domenica 3. Uncompresso, senza alcun dubbio, ma con un giorno in più di riposo rispetto alla previsione di questa mattina. Il fischio d’inizio, del match in Portogallo, è previsto per le ore 18.45. ...